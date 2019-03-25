Белый дом: Трамп не намерен начинать расследование в отношении демократов

“Трамп не планирует просить своего генерального прокурора начинать расследование в отношении своих политических противников”, — приводит его слова пресс-пул Белого дома.

Гидли пояснил, что для президента провели брифинг по результатам расследования, прежде чем он покинул свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он подчеркнул, что Белый дом до сих пор не получил доступ к докладу Мюллера, который носит конфиденциальный характер. “Неясно, будет ли президент изучать весь доклад (спецпрокурора Роберта Мюллера)”, — отметил Гидли.

Американский лидер, по его словам, “чувствует себя отлично”. “Он просто очень рад тому, как это все обернулось”, — пояснил заместитель пресс-секретаря.

Отвечая на вопрос, почему президент продолжает заявлять о том, что он оправдан, хотя в докладе не говорится об этом, Хоган сказал: “Прокуроры не оправдывают, они преследуют в судебном порядке”. “Они не доказывают обратное. Это просто глупо”, — заключил он.

Как сообщал УНН, Мюллер не участвовал в подготовке отчета, опубликованного по итогам его расследования.