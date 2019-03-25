Белый дом: Трамп не намерен начинать расследование в отношении демократов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп не намерен отдавать распоряжение американскому министерству юстиции начинать расследование в отношении своих политических оппонентов из числа демократов в связи с опубликованными выводами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщил в воскресенье заместитель пресс-секретаря американского лидера Хоган Гидли журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из штата Флорида в округ Колумбия, информирует УНН.
“Трамп не планирует просить своего генерального прокурора начинать расследование в отношении своих политических противников”, — приводит его слова пресс-пул Белого дома.
Гидли пояснил, что для президента провели брифинг по результатам расследования, прежде чем он покинул свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он подчеркнул, что Белый дом до сих пор не получил доступ к докладу Мюллера, который носит конфиденциальный характер. “Неясно, будет ли президент изучать весь доклад (спецпрокурора Роберта Мюллера)”, — отметил Гидли.
Американский лидер, по его словам, “чувствует себя отлично”. “Он просто очень рад тому, как это все обернулось”, — пояснил заместитель пресс-секретаря.
Отвечая на вопрос, почему президент продолжает заявлять о том, что он оправдан, хотя в докладе не говорится об этом, Хоган сказал: “Прокуроры не оправдывают, они преследуют в судебном порядке”. “Они не доказывают обратное. Это просто глупо”, — заключил он.
Как сообщал УНН, Мюллер не участвовал в подготовке отчета, опубликованного по итогам его расследования.