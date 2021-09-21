Білий дім: США не відмовляться від угоди з Австралією, попри невдоволення Парижа

Новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії

Австралія, Велика Британія і США в ніч на 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вважають ударом в спину. У КНР попередили, що створення AUKUS посилить гонку озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни і вузьколобих геополітичних концепцій.

Своєю чергою глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що “Франція є важливим партнером і найстарішим союзником” Вашингтона, і той “надзвичайно дорожить” цими відносинами.