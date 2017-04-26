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Білий дім розкритикував рішення про часткове блокування міграційного указу Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10070 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Білий дім розкритикував рішення федерального судді в Сан-Франциско про блокування частини міграційного указу президента США Дональда Трампа, спрямованої на припинення фінансування міст, які приймають усіх без винятку мігрантів, незалежно від статусу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Так, у заяві, зробленій ввечері 25 квітня, прес-служба президента США називає це судове рішення "кричущим одностороннім перевищенням повноважень єдиним невибраним окружним суддею".

На думку адміністрації Д.Трампа, цей вердикт "підриває віру в законодавчу систему" і завдає удар по імміграційній політиці США, а також є "подарунком" злочинним угрупованням і наркоторговцям в країні, оскільки "уможливлює торгівлю людьми і сексуальне рабство і ставить під загрозу тисячі невинних життів".

Як сказано далі в заяві, такі міста, як Сан-Франциско, які приймають людей незалежно від їх офіційного статусу перебування та забезпечують їх предметами першої необхідності, своєю політикою несуть відповідальність "за кров мертвих американців на своїх руках".

У Білому домі обіцяють діяти "всіма законними методами", щоб скасувати це рішення, і висловлюють впевненість у своїй перемозі у Верховному суді США, а також в справі "недопуску терористів в Сполучені Штати".

Нагадаємо, 18 березня Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення суду штату Гаваї, який заблокував міграційний указ Д.Трампа. Влада Гаваїв стверджує, що указ дискримінує людей за ознакою громадянства. У її позові говорилося, що через заборону знизиться приплив туристів і студентів з-за кордону.

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