Белый дом раскритиковал решение о частичном блокировки миграционного указа Д.Трамп

Так, в заявлении, сделанном вечером 25 апреля, пресс-служба президента США называет это судебное решение "вопиющим односторонним превышением полномочий единственным неизбранным окружным судьей".

По мнению администрации Д.Трамп, этот вердикт "подрывает веру в законодательную систему" и наносит удар по иммиграционной политике США, а также "подарком" преступным группировкам и наркоторговцам в стране, поскольку "делает возоможным торговлю людьми и сексуальное рабство и ставит под угрозу тысячи невинных жизней".

Как сказано далее в заявлении, такие города, как Сан-Франциско, которые принимают людей независимо от их официального статуса пребывания и обеспечивают их предметами первой необходимости, своей политикой несут ответственность "за кровь мертвых американцев на своих руках".

В Белом доме обещают действовать "всеми законными методами", чтобы отменить это решение, и выражают уверенность в своей победе в Верховном суде США, а также в деле "недопуска террористов в Соединенные Штаты".

Напомним, 18 марта Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ Д.Трамп. Власти Гавайев утверждает, что указ дискриминирует людей по признаку гражданства. В ее иске говорилось, что из-за запрета снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.