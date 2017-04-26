Белый дом раскритиковал решение о частичном блокировки миграционного указа Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белый дом раскритиковал решение федерального судьи в Сан-Франциско о блокировании части миграционного указа президента США Дональда Трампа, направленной на прекращение финансирования городов, которые принимают всех без исключения мигрантов, независимо от статуса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Так, в заявлении, сделанном вечером 25 апреля, пресс-служба президента США называет это судебное решение "вопиющим односторонним превышением полномочий единственным неизбранным окружным судьей".
По мнению администрации Д.Трамп, этот вердикт "подрывает веру в законодательную систему" и наносит удар по иммиграционной политике США, а также "подарком" преступным группировкам и наркоторговцам в стране, поскольку "делает возоможным торговлю людьми и сексуальное рабство и ставит под угрозу тысячи невинных жизней".
Как сказано далее в заявлении, такие города, как Сан-Франциско, которые принимают людей независимо от их официального статуса пребывания и обеспечивают их предметами первой необходимости, своей политикой несут ответственность "за кровь мертвых американцев на своих руках".
В Белом доме обещают действовать "всеми законными методами", чтобы отменить это решение, и выражают уверенность в своей победе в Верховном суде США, а также в деле "недопуска террористов в Соединенные Штаты".
Напомним, 18 марта Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ Д.Трамп. Власти Гавайев утверждает, что указ дискриминирует людей по признаку гражданства. В ее иске говорилось, что из-за запрета снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.