Белый дом раскритиковал решение о частичном блокировки миграционного указа Д.Трамп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138268 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110287 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112318 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109770 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102183 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103055 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Белый дом раскритиковал решение о частичном блокировки миграционного указа Д.Трамп

Белый дом раскритиковал решение о частичном блокировки миграционного указа Д.Трамп

Киев  •  УНН

 • 10067 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белый дом раскритиковал решение федерального судьи в Сан-Франциско о блокировании части миграционного указа президента США Дональда Трампа, направленной на прекращение финансирования городов, которые принимают всех без исключения мигрантов, независимо от статуса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, в заявлении, сделанном вечером 25 апреля, пресс-служба президента США называет это судебное решение "вопиющим односторонним превышением полномочий единственным неизбранным окружным судьей".

По мнению администрации Д.Трамп, этот вердикт "подрывает веру в законодательную систему" и наносит удар по иммиграционной политике США, а также "подарком" преступным группировкам и наркоторговцам в стране, поскольку "делает возоможным торговлю людьми и сексуальное рабство и ставит под угрозу тысячи невинных жизней".

Как сказано далее в заявлении, такие города, как Сан-Франциско, которые принимают людей независимо от их официального статуса пребывания и обеспечивают их предметами первой необходимости, своей политикой несут ответственность "за кровь мертвых американцев на своих руках".

В Белом доме обещают действовать "всеми законными методами", чтобы отменить это решение, и выражают уверенность в своей победе в Верховном суде США, а также в деле "недопуска террористов в Соединенные Штаты".

Напомним, 18 марта Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда штата Гавайи, который заблокировал миграционный указ Д.Трамп. Власти Гавайев утверждает, что указ дискриминирует людей по признаку гражданства. В ее иске говорилось, что из-за запрета снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

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