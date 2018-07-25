Білий дім не повідомлятиме про дзвінки Трампа і світових лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Білий дім призупинив практику публікації публічних повідомлень про підсумки телефонних розмов президента США Дональда Трампа зі світовими лідерами. Про це з посиланням на два джерела повідомляє CNN, передає УНН.
Незрозуміло, чи є призупинення тимчасовим, чи постійним. Прес-секретар Білого дому відмовився від коментарів.
Офіційні описи телефонних розмов президента з іноземними лідерами, які називаються "readouts" (звіт про телефонну розмову, яка відбулася - ред.), надають адміністраціям можливість охарактеризувати дипломатію, яка проводиться на найвищому рівні між країнами. Ці звіти все ще публікуються на внутрішньому рівні, відзначає видання.
Нагадаємо, Трамп хоче відкликати доступ до секретної інформації у екс-голови ЦРУ.