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Білий дім не повідомлятиме про дзвінки Трампа і світових лідерів

Київ • УНН

 • 10407 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Білий дім призупинив практику публікації публічних повідомлень про підсумки телефонних розмов президента США Дональда Трампа зі світовими лідерами. Про це з посиланням на два джерела повідомляє CNN, передає УНН.

Незрозуміло, чи є призупинення тимчасовим, чи постійним. Прес-секретар Білого дому відмовився від коментарів.

Офіційні описи телефонних розмов президента з іноземними лідерами, які називаються "readouts" (звіт про телефонну розмову, яка відбулася - ред.), надають адміністраціям можливість охарактеризувати дипломатію, яка проводиться на найвищому рівні між країнами. Ці звіти все ще публікуються на внутрішньому рівні, відзначає видання.

Нагадаємо, Трамп хоче відкликати доступ до секретної інформації у екс-голови ЦРУ.

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