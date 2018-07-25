Белый дом не будет сообщать о звонках Трампа и мировых лидеров

Неясно, является ли приостановление временным или постоянным. Пресс-секретарь Белого дома отказался от комментариев.

Официальные описания телефонных разговоров президента с иностранными лидерами, которые называются "readouts" (отчет о состоявшемся телефонном разговоре - ред.), позволяют администрациям возможность охарактеризовать дипломатию, проводимую на самом высоком уровне между странами. Эти отчеты все еще публикуются на внутреннем уровне, отмечает издание.

Напомним, Трамп хочет отозвать доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ.