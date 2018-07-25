Белый дом не будет сообщать о звонках Трампа и мировых лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Белый дом приостановил практику публикации публичных сообщений об итогах телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Об этом со ссылкой на два источника сообщает CNN, передает УНН.
Неясно, является ли приостановление временным или постоянным. Пресс-секретарь Белого дома отказался от комментариев.
Официальные описания телефонных разговоров президента с иностранными лидерами, которые называются "readouts" (отчет о состоявшемся телефонном разговоре - ред.), позволяют администрациям возможность охарактеризовать дипломатию, проводимую на самом высоком уровне между странами. Эти отчеты все еще публикуются на внутреннем уровне, отмечает издание.
Напомним, Трамп хочет отозвать доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ.