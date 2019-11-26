Білий дім ненадовго закрили через невеликий літак над Вашингтоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Територія Білого дому була перекрита через повідомлення про порушення повітряного простору Вашингтона. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
За даними Associated Press, також були евакуйовані Капітолій і офісні будівлі конгресу. Доступ до резиденції американського президента закрили близько 8:30 за місцевим часом (15:30 за київським часом). Обмеження зняли через приблизно 30 хвилин. Як повідомляє видання, в небі виявили невеликий літак, який вторгся в обмежений повітряний простір в районі Вашингтона. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в Twitter повідомило, що виявлений літак “не рахується ворожим”.
Доступ до території Білого дому і Капітолію США перекривають у випадках, коли президенту і вищому керівництву країни загрожує небезпека.
Такі заходи були прийняті під час терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами літаки врізалися в будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також в комплекс Пентагону, розташований недалеко від американської столиці.
Як писав УНН раніше, влітку навколо Білого дому почали споруджувати нову та вдвічі вищу огорожу.