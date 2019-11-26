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Білий дім ненадовго закрили через невеликий літак над Вашингтоном

Білий дім ненадовго закрили через невеликий літак над Вашингтоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Територія Білого дому була перекрита через повідомлення про порушення повітряного простору Вашингтона. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

За даними Associated Press, також були евакуйовані Капітолій і офісні будівлі конгресу. Доступ до резиденції американського президента закрили близько 8:30 за місцевим часом (15:30 за київським часом). Обмеження зняли через приблизно 30 хвилин. Як повідомляє видання, в небі виявили невеликий літак, який вторгся в обмежений повітряний простір в районі Вашингтона. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки в Twitter повідомило, що виявлений літак “не рахується ворожим”.

Доступ до території Білого дому і Капітолію США перекривають у випадках, коли президенту і вищому керівництву країни загрожує небезпека.

Такі заходи були прийняті під час терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами літаки врізалися в будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, а також в комплекс Пентагону, розташований недалеко від американської столиці.

Як писав УНН раніше, влітку навколо Білого дому почали споруджувати нову та вдвічі вищу огорожу.

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