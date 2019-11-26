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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104387 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80417 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104259 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116638 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146741 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147521 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

Киев  •  УНН

 • 12407 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Территория Белого дома была перекрыта из-за сообщения о нарушении воздушного пространства Вашингтона. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

По данным Associated Press, также были эвакуированы Капитолий и офисные здания конгресса. Доступ к резиденции американского президента закрыли около 8:30 по местному времени (15:30 по киевскому времени). Ограничения сняли спустя примерно 30 минут. Как сообщает издание, в небе обнаружили небольшой самолет, который вторгся в ограниченное воздушное пространство в районе Вашингтона. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter сообщило, что обнаруженный самолет “не считается враждебным”.

Доступ к территории Белого дома и Капитолия США перекрывают в случаях, когда президенту и высшему руководству страны грозит опасность.

Такие меры были приняты во время терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в комплекс Пентагона, расположенный недалеко от американской столицы.

Как писал УНН ранее, летом вокруг Белого дома начали строить новую и вдвое выше забор.

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