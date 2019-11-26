Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном

По данным Associated Press, также были эвакуированы Капитолий и офисные здания конгресса. Доступ к резиденции американского президента закрыли около 8:30 по местному времени (15:30 по киевскому времени). Ограничения сняли спустя примерно 30 минут. Как сообщает издание, в небе обнаружили небольшой самолет, который вторгся в ограниченное воздушное пространство в районе Вашингтона. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter сообщило, что обнаруженный самолет “не считается враждебным”.

Доступ к территории Белого дома и Капитолия США перекрывают в случаях, когда президенту и высшему руководству страны грозит опасность.

Такие меры были приняты во время терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также в комплекс Пентагона, расположенный недалеко от американской столицы.

Как писал УНН ранее, летом вокруг Белого дома начали строить новую и вдвое выше забор.