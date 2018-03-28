Білий дім: Китай поінформував США про візит Кім Чен Ина в Пекін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд КНР поінформував Білий дім про візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Пекін, у тому числі було передано особисте послання від китайського лідера Сі Цзіньпіна президенту США Дональду Трампу. Про це повідомиляє УНН з посиланням на CNN.
“Китайський уряд зв’язався з Білим домом раніше у вівторок, щоб ввести нас у курс справи щодо візиту Кім Чен Ина в Пекін. Під час брифінгу було також передано персональне повідомлення від голови Сі Цзіньпіна президенту Трампу, яке було йому потім переправлено”, — сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦРУ стало головним куратором зустрічі Кім Чен Ина і Трампа
Прес-секретар наголосила, що “США залишаються в тісному контакті зі своїми союзниками — Південною Кореєю та Японією”. “Ми розглядаємо такий розвиток подій як черговий доказ того, що наша кампанія максимального тиску створює необхідну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю”, — сказала прес-секретар Білого дому.
Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, — зазначив Сі Цзіньпін.