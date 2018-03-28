Белый дом: Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин

“Китайское правительство связалось с Белым домом ранее во вторник, чтобы ввести нас в курс дела относительно визита Ким Чен Ына в Пекин. Во время брифинга было также передано персональное сообщение от председателя Си Цзиньпина президенту Трампу, которое было ему потом переправлено”, — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что “США остаются в тесном контакте со своими союзниками — Южной Кореей и Японией”. “Мы рассматриваем такое развитие событий как очередное доказательство того, что наша кампания максимального давления создает необходимую атмосферу для диалога с Северной Кореей”, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, Пекин будет способствовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.