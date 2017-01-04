Білий дім анонсував звільнення в’язнів Гуантанамо до відходу Б.Обами з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що до інавгурації обраного президента Дональда Трампа з в’язниці Гуантанамо планується перевести ще кілька ув’язнених, передає УНН з посиланням на Reuters.
“В даний момент очікується, що про додаткові звільнення буде оголошено до 20 січня,” — сказав він.
Як заявив речник Білого дому Джош Ернест, це має статися до завершення президентського терміну Барака Обами.
Ця заява пролунала через кілька годин після того, як обраний майбутній президент Дональд Трамп, що обійме посаду 20 січня, заявив про неприпустимість, на його думку, звільнення в’язнів Гуантанамо.
Як написав Д.Трамп у Twitter, “ці люди надзвичайно небезпечні, і їх не можна випускати назад на поле бою”.
Зазначається, що президент США Б.Обама планує перевести з в’язниці ще близько 18 осіб, після чого у в’язниці залишиться 59 ув’язнених.