Белый дом анонсировал освобождения узников Гуантанамо к уходу Б.Обамы с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что до инаугурации избранного президента Дональда Трампа из тюрьмы Гуантанамо планируется перевести еще несколько заключенных, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В данный момент ожидается, что о дополнительных освобождениях будет объявлено до 20 января", - сказал он.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, это должно произойти до завершения президентского срока Барака Обамы.
Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как избранный будущий президент Дональд Трамп, займет должность 20 января, заявил о недопустимости, по его мнению, освобождение узников Гуантанамо.
Как написал Д.Трамп в Twitter, "эти люди очень опасны, и их нельзя выпускать обратно на поле боя".
Отмечается, что президент США Б.Обама планирует перевести из тюрьмы еще около 18 человек, после чего в тюрьме останется 59 заключенных.