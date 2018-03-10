Били молотками по голові: в центрі Чернівців напали на активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У центрі Чернівців молотками побили координатора ГО "Стоп корупції" Миколи Петіченко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Роман Бочкала, передає УНН.
"Скоєно напад на координатора ГО "Стоп корупції" в Чернівецькій області Миколу Петіченка. Хоча це я м'яко формулюю. Схоже на замах. Били молотками по голові. Мітили в скроню. Зовсім трохи промахнулися ... Це сталося вчора ввечері. У центрі Чернівців. Нападників було двоє. Коля банально вийшов з магазину. Тварюки вискочили з машини. Стали бити і потім зникли. Зараз Микола в лікарні. Ноги і руки перебиті", - написав Бочкала.
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За його словами, те, що сталося Петіченко однозначно пов'язує зі своєю громадською діяльністю. Кілька місяців тому, зазначив Бочкала, була зламана електронна пошта Петіченка - з ящика були видалені документи і фотографії, що компрометують заступника прокурора області. Також Микола активно співпрацює з DNA (румунським НАБУ) по боротьбі з контрабандою лісу і сигарет.
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"Це виклик не тільки нашій громадській організації, але і всій журналістській спільноті. Всім громадським активістам ... Оголошуємо безстроковий протест з усіма наслідками, що випливають доти поки винні не понесуть покарання", - наголосив Бочкала.