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Били молотками по голове: в центре Черновцов напали на активиста

Били молотками по голове: в центре Черновцов напали на активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В центре Черновцов молотками избили координатора ГО “Стоп коррупции” Николая Петиченко. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала, передает УНН.

“Совершено нападение на координатора ГО „Стоп коррупции“ в Черновицкой области Николая Петиченко. Хотя это я мягко формулирую. Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали... Это произошло вчера вечером. В центре Черновцов. Нападавших было двое. Коля банально вышел из магазина. Твари выскочили из машины. Стали бить и затем скрылись. Сейчас Николай в больнице. Ноги и руки перебиты”, — написал Бочкала.

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По его словам, произошедшее Петиченко однозначно связывает со своей общественной деятельностью. Пару месяцев назад, отметил Бочкала, была взломана электронная почта Петиченко — с ящика были удалены документы и фотографии, компрометирующие зама прокурора области. Также Николай активно сотрудничает с DNA (румынским НАБУ) по борьбе с контрабандой леса и сигарет.

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“Это вызов не только нашей общественной организации, но и всему журналистскому сообществу. Всем гражданским активистам... Объявляем бессрочный протест со всеми вытекающими до тех пор пока виновные не понесут наказание”, — подчеркнул Бочкала.

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