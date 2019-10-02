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Били, душили і вкрали планшет: двоє 15-річних дівчат познущались над подругою

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На Донеччині двом 15-річним дівчатам загрожує до 7 років ув’язнення за розбійний напад на подругу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури в Донецькій області.

Били, душили і вкрали планшет: двоє 15-річних дівчат познущались над подругою

За інформацією прокуратури, до суду направлений обвинувальний акт за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України стосовно двох неповнолітніх місцевих мешканок, одна з яких вже встигла отримати судимість за крадіжку.

“У ході досудового розслідування встановлено, що у ніч на 11 серпня двоє 15-річних дівчат проводили дозвілля разом із 13-річною знайомою в районі залізничного вокзалу м. Слов’янська, вживаючи при цьому алкогольні напої. Молодша дівчинка неодноразово просила відпустити її додому, проте подруги відмовлялись це робити, оскільки використовували для власних потреб їй планшет”, — сказано у повідомленні.

Коли ж о пів на п’яту ранку дівчинка здійснила спробу втекти від подруг, вони повалили її на землю та завдали по кілька ударів ногами в область голови і тулуба і навіть намагались душити капюшоном її власного светра.

У подальшому, скориставшись тим, що жертва не може чинити опір, зухвалі нападниці схопили її рюкзак, в якому знаходився планшет, та з місця злочину втекли, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду майже на 1 400 грн.

У разі визнання судом провини неповнолітніх в інкримінованому злочині, їм загрожує цілком доросле покарання — до семи років за гратами.

Нагадаємо, на Львівщині 14-річну школярку жорстоко побили ровесниці.

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