Били, душили і вкрали планшет: двоє 15-річних дівчат познущались над подругою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На Донеччині двом 15-річним дівчатам загрожує до 7 років ув’язнення за розбійний напад на подругу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури в Донецькій області.
За інформацією прокуратури, до суду направлений обвинувальний акт за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України стосовно двох неповнолітніх місцевих мешканок, одна з яких вже встигла отримати судимість за крадіжку.
“У ході досудового розслідування встановлено, що у ніч на 11 серпня двоє 15-річних дівчат проводили дозвілля разом із 13-річною знайомою в районі залізничного вокзалу м. Слов’янська, вживаючи при цьому алкогольні напої. Молодша дівчинка неодноразово просила відпустити її додому, проте подруги відмовлялись це робити, оскільки використовували для власних потреб їй планшет”, — сказано у повідомленні.
Коли ж о пів на п’яту ранку дівчинка здійснила спробу втекти від подруг, вони повалили її на землю та завдали по кілька ударів ногами в область голови і тулуба і навіть намагались душити капюшоном її власного светра.
У подальшому, скориставшись тим, що жертва не може чинити опір, зухвалі нападниці схопили її рюкзак, в якому знаходився планшет, та з місця злочину втекли, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду майже на 1 400 грн.
У разі визнання судом провини неповнолітніх в інкримінованому злочині, їм загрожує цілком доросле покарання — до семи років за гратами.
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