Били, душили и украли планшет: двое 15-летних девушек поиздевались над подругой
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. В Донецкой области двум 15-летним девушкам грозит до 7 лет тюрьмы за разбойное нападение на подругу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Донецкой области.
По информации прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины в отношении двух несовершеннолетних местных жительниц, одна из которых уже успела получить судимость за кражу.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в ночь на 11 августа двое 15-летних девушек проводили досуг вместе с 13-летней знакомой в районе железнодорожного вокзала г. Славянска, употребляя при этом алкогольные напитки. Младшая девочка неоднократно просила отпустить ее домой, однако подруги отказывались это делать, поскольку использовали для собственных нужд ее планшет", - говорится в сообщении.
Когда же в половине пятого утра девочка совершила попытку уйти от подруг, они повалили его на землю и нанесли несколько ударов ногами в область головы и туловища и даже пытались душить капюшоном ее собственного свитера.
В дальнейшем, воспользовавшись тем, что жертва не может сопротивляться, девушки схватили ее рюкзак, в котором находился планшет, и с места преступления скрылись, причинив потерпевшей материальный ущерб почти на 1400 грн.
В случае признания судом вины несовершеннолетних в инкриминируемом преступлении, им грозит вполне взрослое наказание - до семи лет за решеткой.
Напомним, во Львовской области 14-летнюю школьницу жестоко избили сверстницы.