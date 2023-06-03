білгородщині приготуватися? Бійці РДК заявили, що знову висуваються на завдання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Бійці "Російського Добровольчого Корпусу" заявили, що знову висуваються на завдання, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі РДК.
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"Бійці РДК знову висуваються завдання. Прикордонна зона в білгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку рф): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації і представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - зазначено у повідомленні.
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Зранку 1 червня в районі російського прикордонного пункту "шебекіно" у бєлгородській області рф було неспокійно. Бійці РДК та ЛСР заявляли, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази.
Вранці у Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф.
"Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - ідеться у публікації.
Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували у мережі відеозвернення, у якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.