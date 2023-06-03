белгородщине приготовиться? Бойцы РДК заявили, что снова выдвигаются на задание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" заявили, что снова выдвигаются на задание, передает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале РДК.
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"Бойцы РДК снова выдвигаются задачи. Пограничная зона в белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны рф): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой внезапно образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок", - указано в сообщении.
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Ранее
Утром 1 июня в районе российского пограничного пункта "шебекино" в белгородской области рф было неспокойно. Бойцы РДК и ЛСР заявляли, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы.
Утром в Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф.
"Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!" - говорится в публикации.
В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.