Била та ображала школярів: на Одещині щодо репетитора відкрили провадження

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На Одещині поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття дітей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі ГУНП в Одеській області.

Про інцидент правоохоронцям стало відомо з відео, опублікованого в Інтернеті. На ньому зафіксовано літню жінку-репетитора, яка під час занять б’є та ображає учнів.

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Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

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"Під час перевірки інформації з’ясувалося, що подія мала місце у 2016 році на території Біляївського району. Працівники поліції встановили особу правопорушниці встановлено. Жінка зізналася у вчиненому", - йдеться у повідомленні.

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Досудове слідство триває. Відповідно до закону, подібні дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

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