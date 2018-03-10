Била и оскорбляла школьников: в Одесской области относительно репетитора открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Одесской области полицейские начали уголовное производство по факту избиения детей. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Об инциденте правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете. На нем зафиксировано женщину-репетитора, которая во время занятий бьет и оскорбляет учеников.
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Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.
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"Во время проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Работники полиции установили личность правонарушителя. Женщина призналась в содеянном", - говорится в сообщении.
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Досудебное следствие продолжается. Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.