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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44019 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48639 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98931 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Била и оскорбляла школьников: в Одесской области относительно репетитора открыли производство

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Одесской области полицейские начали уголовное производство по факту избиения детей. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Об инциденте правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете. На нем зафиксировано женщину-репетитора, которая во время занятий бьет и оскорбляет учеников.

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Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

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"Во время проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Работники полиции установили личность правонарушителя. Женщина призналась в содеянном", - говорится в сообщении.

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Досудебное следствие продолжается. Согласно закону, подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

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