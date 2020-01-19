Біатлоністка Семеренко фінішувала в десятці кращих гонки переслідування Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Гонками переслідування фінішував п'ятий етап Кубку світу з біатлону на трасі в німецькому Рупольдингу, інформує УНН.
Україну у жіночому турнірі представляли троє. Найвище серед усіх фінішувала Віта Семеренко, яка закрила 20 із 20 мішеней і стала 8-ю. Її сестра Валентина має в пасиві одну хибу і 18-й рядок. Юлія Джима пройшла вогневі рубежі з 7-ма промахами та не фінішувала.
Золоту нагороду здобула для себе Тіріл Екхофф (1), "срібло" у Пауліни Фіалкової, а "бронза" за шведкою Ханною Еберг.
У чоловіків кращим серед українців став Артем Примі – 11 сходинка. Дмитро Підручний завалив стрільбу (7 хиб) і не фінішував.
Додамо, що тріумфатором гонки став француз Мартен Фуркад, який випередив співвітчизника Фійона Майе на 17,6 с.