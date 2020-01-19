Биатлонистка Семеренко финишировала в десятке лучших гонки преследования Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Гонками преследования финишировал пятый этап Кубка мира по биатлону на трассе в немецком Рупольдинге, сообщает УНН.
Украину в женском турнире представляли трое. Выше всех финишировала Вита Семеренко, которая закрыла 20 из 20 мишеней и стала 8-й. Ее сестра Валентина имеет в пассиве один недостаток и 18-ю строчку. Юлия Джима прошла огневые рубежи с 7-ю промахами но не финишировала.
Золотую награду получила для себя Тирил Экхофф (1), "серебро" у Паулины Фиалковой, а "бронза" за шведкой Ханной Эберг.
У мужчин лучшим среди Украинских стал Артем Приме - 11 ступень. Дмитрий Подручный завалил стрельбу (7 недостатков) и не финишировал.
Добавим, что триумфатором гонки стал француз Мартен Фуркад, который опередил соотечественника Фийона Майе на 17,6 с.