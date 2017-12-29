Біатлоністка Джима залишилась без медалей Різдвяної гонки в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Гельзенкірхені (Німеччина) за участі представниці України відбулася традиційна Різдвяна гонка. Про це інформує Федерація біатлону України, передає УНН.
Українка Юлія Джима, яка вперше вийшла на старт гонки в Гельзенкірхені, в парі з бельгійцем Міхаелем Решем фінішувала п’ятою (4 промахи) +1:13,3 хв. При цьому мас-старт єдиний в гонці інтернаціональний дует провів десятим (10 не закритих мішеней) +1:44,7 хв, але, звикнувши до атмосфери стадіону, гонку переслідування Юля і Міхаель провели набагато якісніше. А Реш на фініші і зовсім вирвав п’яте місце в гострому спринті з німцем Еріком Лессером і канадцем Бренданом Гріном.
Відзначимо, що перемогу в обох дисциплінах дісталася росіянам Юролова/Волков. Срібні медалі у чеського дуету Пускарчікова/Моравец, “бронза” в мас-старті за французами Бескон/Жаклін, а в гонці переслідування у австрійців Хаузер/Еберхард.
Зауважимо, що дані змагання були останніми в 2017 році, але знову доторкнутися до великого біатлону вболівальники зможуть 4 січня в Оберхофі, коли стартуватиме четвертий етап Кубка світу.
Як повідомляв УНН, визначились переможці гонки переслідування чемпіонату України з біатлону.