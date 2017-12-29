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Биатлонистка Джима осталась без медалей Рождественской гонки в Германии

Киев • УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Гельзенкирхене (Германия) с участием представительницы Украины состоялась традиционная Рождественская гонка. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.

Биатлонистка Джима осталась без медалей Рождественской гонки в Германии

Украинка Юлия Джима, которая впервые вышла на старт гонки в Гельзенкирхене, в паре с бельгийцем Михаэлем Решем финишировала пятой (4 промаха) +1: 13,3 мин. При этом масс-старт единственный в гонке интернациональный дуэт провел десятым (10 незакрытых мишеней) +1: 44.7 мин, но, привыкнув к атмосфере стадиона, гонку преследования Юля и Михаэль провели намного качественнее. А Реш на финише и вовсе вырвал пятое место в остром спринте с немцем Эриком Лессером и канадцем Бренданом Грином.

Отметим, что победа в обеих дисциплинах досталась россиянам Юролова / Волков. Серебряные медали у чешского дуэта Пускарчикова / Моравец, “бронза” в масс-старте за французами Бескон / Жаклин, а в гонке преследования у австрийцев Хаузер / Эберхард.

Заметим, что данные соревнования были последними в 2017 году, но снова прикоснуться к великому биатлону болельщики смогут 4 января в Оберхофе, когда стартует четвертый этап Кубка мира.

Как сообщал УНН, определились победители гонки преследования чемпионата Украины по биатлону.

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