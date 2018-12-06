Біатлоніст Семенов замкнув шістку кращих в індивідуальній гонці Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Поклюці (Словенія) завершилася індивідуальна гонка стартового етапу Кубку світу у чоловіків, яка повинна була відбутися ще вчора, але була перенесена через погані погодні умови, повідомляє УНН.
У перегонах стартували четверо представників України і одному із них — Сергію Семенову, вдалося без промахів пройти усі чотири вогневих рубежі. Як наслідок Семенов відстав від переможця Мартена Фуркада з Франції на 45 с і посів 6-те місце, потрапивши до квіткової церемонії нагородження.
“Срібло” в активі німця Кюна (0) +4,2 с, трійку кращих замкнув австрієць Сімон Едер (0) +19,7 с.
Відзначимо, що інші українці фінішували наступним чином — Артем Прима 21-й (2 промахи) +2:23,6 хв. 31-й Артем Тищенко (0) +3:04,4 хв, Віталій Кільчицький (3) + 5:41,9 хв.
Додамо, що сьогодні також відбулася індивідуальна гонка у жінок.