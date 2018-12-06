Биатлонист Семенов замкнул шестерку лучших в индивидуальной гонке Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Поклюке (Словения) завершилась индивидуальная гонка стартового этапа Кубка мира у мужчин, которая должна была состояться еще вчера, но была перенесена из-за плохих погодных условий, сообщает УНН.
В гонке стартовали четверо представителей Украины и одному из них — Сергей Семенов, удалось без промахов пройти все четыре огневых рубежа. Как следствие Семенов отстал от победителя Мартена Фуркада из Франции на 45 с и занял 6-е место, попав в цветочную церемонию награждения.
“Серебро” в активе немца Кюна (0) +4,2 сек, тройку лучших замкнул австриец Симон Эдер (0) +19,7 с.
Отметим, что другие украинцы финишировали следующим образом — Артем Прима 21-й (2 промаха) +2:23,6 мин. 31-й Артем Тищенко (0) +3:04,4 мин, Виталий Кильчицкий (3) + 5:41,9 мин.
Добавим, что сегодня также прошла индивидуальная гонка у женщин.