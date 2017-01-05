Біатлоніст С.Семенов став кращим серед українців у спринті в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На біатлонній трасі в Обергофі (Німеччина) чоловічим спринтом розпочався четвертий етап Кубка світу, передає УНН.
Кращий результат серед представників України продемонстрував Сергій Семенов – 14 місце, 2 кола штрафу і 1:09,5 хвилин відставання від переможця, котрим став австрієць Юліан Ебергард – 27:26,6 хвилини при 1 незакритій мішені.
Володарем другого результату гонки став чех Міхал Шлезінгр +10,8 секунди (1), третій час і відставання у 40,3 с за італійцем Домініком Віндішом (1).
Примітно, що співвітчизник Д.Віндіша Лукас Хофер посів четверту сходинку, поступившись лише 0,1 секунди.
Інші наші біатлоністи розмістилися таким чином:
Віталій Кільчицький – 23 місце, +1:33,7 хв (1 промах на вогневому рубежі)
Володимир Сємаков – 28, +1:40,1 хв (2)
Артем Прима – 56, +2:28,1 хв (5).
Варто відзначити, що лідер загального заліку француз Мартен Фуркад посів лише 8-ий рядок, припустившись 3-х хибних пострілів.
Нагадаємо, що лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропускав гонку через негаразди зі здоров'ям.
Додамо також, завтра о 15:15 змагання в Обергофі продовжаться жіночим спринтом.