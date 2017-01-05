Биатлонист С.Семенов стал лучшим среди украинцев в спринте в Оберхофе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На биатлонной трассе в Оберхофе (Германия) мужским спринтом начался четвертый этап Кубка мира, передает УНН.
Лучший результат среди представителей Украины продемонстрировал Сергей Семенов - 14 место, 2 круга штрафа и 1:09,5 минут отставания от победителя, которым стал австриец Юлиан Эберхард - 27:26,6 минуты при 1 незакрытой мишени.
Обладателем второго результата гонки стал чех Михал Шлезингр +10,8 секунды (1), третье время и отставание в 40,3 с за итальянцем Домиником Виндиш (1).
Примечательно, что соотечественник Д.Виндиша Лукас Хофер занял четвертое место, уступив лишь 0,1 секунды.
Другие наши биатлонисты разместились следующим образом:
Виталий Кильчицкий - 23 место, 1:33,7 мин (1 промах на огневом рубеже)
Владимир Семаков - 28 + 1:40,1 мин (2)
Артем Прима - 56, 2:28,1 мин (5).
Стоит отметить, что лидер общего зачета француз Мартен Фуркад занял лишь восьмую строку, допустив 3-х ложных выстрела.
Напомним, что лидер мужской сборной Украины Дмитрий Подручный пропускал гонку из-за проблем со здоровьем.
Добавим также, завтра в 15:15 соревнования в Оберхофе продолжатся женским спринтом.