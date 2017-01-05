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Биатлонист С.Семенов стал лучшим среди украинцев в спринте в Оберхофе

Киев • УНН

 • 8426 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На биатлонной трассе в Оберхофе (Германия) мужским спринтом начался четвертый этап Кубка мира, передает УНН.

Лучший результат среди представителей Украины продемонстрировал Сергей Семенов - 14 место, 2 круга штрафа и 1:09,5 минут отставания от победителя, которым стал австриец Юлиан Эберхард - 27:26,6 минуты при 1 незакрытой мишени.

Обладателем второго результата гонки стал чех Михал Шлезингр +10,8 секунды (1), третье время и отставание в 40,3 с за итальянцем Домиником Виндиш (1).

Примечательно, что соотечественник Д.Виндиша Лукас Хофер занял четвертое место, уступив лишь 0,1 секунды.

Другие наши биатлонисты разместились следующим образом:

Виталий Кильчицкий - 23 место, 1:33,7 мин (1 промах на огневом рубеже)

Владимир Семаков - 28 + 1:40,1 мин (2)

Артем Прима - 56, 2:28,1 мин (5).

Стоит отметить, что лидер общего зачета француз Мартен Фуркад занял лишь восьмую строку, допустив 3-х ложных выстрела.

Напомним, что лидер мужской сборной Украины Дмитрий Подручный пропускал гонку из-за проблем со здоровьем.

Добавим также, завтра в 15:15 соревнования в Оберхофе продолжатся женским спринтом.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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