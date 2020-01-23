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Біатлоніст Прима в третій поспіль особистій гонці увійшов в топ-20 етапу Кубку світу

Київ • УНН

 • 9394 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Чоловічою індивідуальною гонкою з біатлону стартував шостий етап Кубку світу в Поклюці, передає УНН з посиланням на сайт IBU.

Біатлоніст Прима в третій поспіль особистій гонці увійшов в топ-20 етапу Кубку світу

Українські спортсмени здивувати стовідсотковою точністю не змогли, хоча в цілому гонка вийшло досить якісною — троє наших зуміли набрати кубкові очки. Причому Артем Прима вже третю індивідуальну гонку поспіль потрапив до топ-20 — 16 рядок з 2 штрафними хвилинами. Дмитро Підручний став 30-м, а Сергій Семенов замкнув залікову зону — 40.

Перемогу святкував норвежець Йоханнес Тінгнес Бьо, який на 11,4 с випередив француза Мартена Фуркада і на 25,6 с іншого француза Клода.

У Кубку націй “жовто-блакитна” команда зробила прорив. Сьогоднішній старт основні суперники провалили — збірні Австрії, Швеції та Чехії набрали за гонку менше очок, ніж українські біатлоністи, і це дозволило Україні піднятися на п’яту сходинку командного заліку.

Додамо, що сьогодні в боротьбу в Поклюці вступають жінки, які також вийдуть на старт індивідуальної гонки.

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