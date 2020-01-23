Биатлонист Прима в третей подряд личной гонке вошел в топ-20 этапа Кубка мира

Украинские спортсмены удивить стопроцентной точностью не смогли, хотя в целом гонка получилось достаточно качественной — трое наших сумели набрать кубковые очки. Причем Артем Прима уже третью индивидуальную гонку подряд попал в топ-20 — 16 строку с 2 штрафными минутами. Дмитрий Пидручный стал 30-м, а Сергей Семенов замкнул зачетную зону — 40.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Тингнес Бйо, который на 11,4 с опередил француза Мартена Фуркада и на 25,6 с другого француза Клода.

В Кубке наций “желто-голубая” команда сделала прорыв. Сегодняшний старт основные соперники провалили — сборные Австрии, Швеции и Чехии набрали за гонку меньше очков, чем украинские биатлонисты, и это позволило Украине подняться на пятую строчку командного зачета.

Добавим, что сегодня в борьбу в Поклюке вступают женщины, которые также выйдут на старт индивидуальной гонки.