Биатлонист Прима в третей подряд личной гонке вошел в топ-20 этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Мужской индивидуальной гонкой по биатлону стартовал шестой этап Кубка мира в Поклюке, передает УНН со ссылкой на сайт IBU.
Украинские спортсмены удивить стопроцентной точностью не смогли, хотя в целом гонка получилось достаточно качественной — трое наших сумели набрать кубковые очки. Причем Артем Прима уже третью индивидуальную гонку подряд попал в топ-20 — 16 строку с 2 штрафными минутами. Дмитрий Пидручный стал 30-м, а Сергей Семенов замкнул зачетную зону — 40.
Победу праздновал норвежец Йоханнес Тингнес Бйо, который на 11,4 с опередил француза Мартена Фуркада и на 25,6 с другого француза Клода.
В Кубке наций “желто-голубая” команда сделала прорыв. Сегодняшний старт основные соперники провалили — сборные Австрии, Швеции и Чехии набрали за гонку меньше очков, чем украинские биатлонисты, и это позволило Украине подняться на пятую строчку командного зачета.
Добавим, что сегодня в борьбу в Поклюке вступают женщины, которые также выйдут на старт индивидуальной гонки.