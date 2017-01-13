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Біатлоніст Д.Підручний став сьомим у спринті на етапі Кубка світу

Біатлоніст Д.Підручний став сьомим у спринті на етапі Кубка світу

Київ • УНН

 • 10523 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Рупольдингу (Німеччина) продовжився п'ятий етап Кубка світу. У спринті серед чоловіків знову не знайшлося рівних французові Мартену Фуркаду, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Не зміг протистояти лідеру загального заліку навіть стрімкий австрієць Юліан Еберхард, який, з двома чистими вогневими рубежами став другим, відставши від М.Фуркада на 18 секунд. Третє місце у норвежця Еміля Свендсена.

Щодо українців, то капітан команди Дмитро Підручний, який пропустив дві гонки в Оберхофі через наслідки отруєння, сьогодні продемонстрував швидкий хід по трасі і влучність на вогневому рубежі. Всього за крок зупинився українець від квітковій церемонії - сьоме місце.

Інші наші співвітчизники прийшли до фінішу на наступних щаблях: Прима 35-й (1+1), Кільчицький 47-й (0+1), Семенов – 48-й (1+2), Сємаков 61-й (2+0).

Примітно, що для Д.Підручного це вже третій результат в топ-10 у нинішньому сезоні.

Відзначимо, що в загальному заліку М.Фуркад все далі відходить від переслідувачів. Зараз Симон Шемпп, котрий фінішував у спринті п'ятим, відстає від жовтого біба лідера на 260 очок. При такій динаміці француз вже після чемпіонату світу може стати недосяжним за три етапи до закінчення сезону.

Натомість Д.Підручний, завдяки сьомому місцю, зумів наблизитися до топ-20 загального заліку - на даний момент він 21-й.

Нагадаємо, що у Кубку націй Україна продовжила впевнено зберігати сьому позицію. Лідирують тут німці, а команда Норвегії сьогодні зуміла наздогнати французів - на другій позиції паритет.

Додамо також, завтра в Рупольдингу спринт пробіжать жінки.

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