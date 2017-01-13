Биатлонист Д.Пидручный стал седьмым в спринте на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Рупольдинге (Германия) продолжился пятый этап Кубка мира. В спринте среди мужчин снова не нашлось равных французу Мартену Фуркаду, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Не смог противостоять лидеру общего зачета даже стремительный австриец Юлиан Эберхард, который с двумя чистыми огневыми рубежами стал вторым, отстав от М.Фуркада на 18 секунд. Третье место у норвежца Эмиля Свендсена.
Относительно украинцев, то капитан команды Дмитрий Подручный, который пропустил две гонки в Оберхофе из-за последствий отравления, сегодня продемонстрировал быстрый ход по трассе и меткость на огневом рубеже. Всего в шаге остановился украинец от цветочной церемонии - седьмое место.
Другие наши соотечественники пришли к финишу на следующих ступенях Прима 35-й (1 + 1), Кильчицкий 47-й (0 + 1), Семенов - 48-й (1 + 2), Семаков 61-й (2 + 0) .
Примечательно, что для Д.Пидручного это уже третий результат в топ-10 в нынешнем сезоне.
Отметим, что в общем зачете М.Фуркад все дальше отходит от преследователей. Сейчас Симон Шемпп, который финишировал в спринте пятым, отстает от желтого биба лидера на 260 очков. При такой динамике француз уже после чемпионата мира может стать недосягаемым за три этапа до окончания сезона.
Зато Д.Пидручний, благодаря седьмому месту, сумел приблизиться к топ-20 общего зачета - на данный момент он 21-й.
Напомним, что в Кубке наций Украина продолжила уверенно сохранять седьмую позицию. Лидируют здесь немцы, а команда Норвегии сегодня сумела догнать французов - на второй позиции паритет.
Добавим также, завтра в Рупольдинге спринт пробегут женщины.