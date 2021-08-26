Безвіз з Маврикієм, розбудова гуртожитків та перенесення робочих днів у 2022 році: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом, на порядку денному Кабміну низка питань.

Уряд планує розглянути проект розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки.

Також уряд розгляне проект розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році. Таким чином, з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і сприятливих умов для святкування у 2022 році 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України рекомендувати перенести у 2022 році робочі дні з: понеділка 7 березня на суботу 12 березня; понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Уряд також розгляне проект розпорядження про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог.

На порядку денному також проект розпорядження про зміни складу у Раді безбар’єрності. Зокрема, пропонується ввести до складу Ради безбар’єрності, утвореної постановою Кабміну Ломакіну Тетяну Анатоліївну — Радника — уповноваженого Президента України з питань безбар’єрності (за згодою).

Уряд також розгляне проект постанови про “Українську частину Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури”.

Також Кабмін планує розглянути проект розпорядження про передачу майнового комплексу позаміського закладу оздоровлення та відпочинку “Променистий” Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної поліції.

На порядку денному також проект постанови щодо “Деяких питань діяльності Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин”.

Уряд також розгляне проект постанови “Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах” з метою забезпечення маркування марками акцизного податку рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Додамо

У липні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.