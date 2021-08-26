Безвиз с Маврикием, развитие общежитий и перенос рабочих дней в 2022 году: повестка дня Кабмина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в четверг, 26 августа, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о подписании соглашения о взаимной отмене визовых требований между Украиной и Республикой Маврикий, и концепции социальной программы развития общежитий для студентов, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

В целом, на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий для проживания соискателей образования высших учебных заведений на 2022-2026 годы.

Также правительство рассмотрит проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2022 году. Таким образом, в целях обеспечения рационального использования рабочего времени и благоприятных условий для празднования в 2022 году 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции Украины рекомендовать перенести в 2022 году рабочие дни с: понедельника 7 марта на субботу 12 марта; понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Правительство также рассмотрит проект распоряжения о подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований.

В повестке дня также проект распоряжения об изменениях состава в Совете безбарьерности. В частности, предлагается ввести в состав Совета безбарьерности, образованного постановлением Кабмина Ломакину Татьяну Анатольевну — Советника — уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности (по согласию).

Правительство также рассмотрит проект постановления о “Украинской части Двусторонней украинского-словацкой комиссии по вопросам национальных меньшинств, образования и культуры”.

Также Кабмин планирует рассмотреть проект распоряжения о передаче имущественного комплекса загородного учреждения оздоровления и отдыха “Лучезарный” Министерства внутренних дел в сферу управления Национальной полиции.

В повестке дня также проект постановления о “Некоторых вопросах деятельности Украинской части Смешанной межправительственной Украинско-Румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам”.

Правительство также рассмотрит проект постановления “О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах” с целью обеспечения маркировки марками акцизного налога жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Добавим

В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

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