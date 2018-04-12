Безсмертний розповів, внаслідок чого може знову загостритися протистояння на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На сьогодні в Сирії немає протистояння Росія—США, але якщо воно з’явиться — загостриться і ситуація на Донбасі. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив колишній віце-прем’єр-міністр України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує УНН.

“Все, що відбувається сьогодні у прикордонній зоні, свідчить про те, що як тільки конфлікт в Сирії досягне протистояння США—Росія, бо там його немає поки що... очевидно, що температура на українсько-російському фронті буде підійматися, і дуже швидко. І це видно по підготовці оперативно-тактичних дій з російської сторони по деформуванню Південної групи військ, по його комплектуванню, по діях у прифронтовій зоні”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сподівається на запровадження повноцінної миротворчої місії на Донбасі. Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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