Бессмертный рассказал, вследствие чего может снова обостриться противостояние на Донбассе

“Все, что происходит сегодня в пограничной зоне, свидетельствует о том, что как только конфликт в Сирии достигнет противостояние США-Россия, там его нет пока... очевидно, что температура на российско-украинском фронте будет подниматься, и очень быстро. И это видно по подготовке оперативно-тактических действий с российской стороны по деформированию Южной группы войск, по его комплектованию, по действиям в прифронтовой зоне”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение полноценной миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.