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Безсмертний прокоментував звільнення з ТКГ щодо Донбасу

Безсмертний прокоментував звільнення з ТКГ щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Роман Безсмертний дізнався про звільнення від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи зі ЗМІ, як і про призначення. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав Безсмертний, додавши, що розповість, що про це думає, в прямому ефірі о 18:00.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 596/2019 "Про внесення зміни до указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414”, яким звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань ТКГ у Мінську.

Нагадаємо, Зеленський призначив Безсмертного представником України в ТКГ 9 липня.

Українські Національні Новини

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