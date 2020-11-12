Безсимптомний носій є найкращим донором для "антиковідної" плазми — лікар-інфекціоніст

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інфекціоніст розповів, чому безсимптомним хворим на COVID-19 важливо зробити ІФА-тест на антитіла.

"Легка форма... вона взагалі тоді, коли організм швидко і вчасно виробив велику кількість антитіл. То або клінічних проявів взагалі не буде, або вони будуть мізерні. Від швидкості та кількості антитіл, який синтезує організм, залежить форма хвороби – це абсолютне правило", - розповів він.

Інфекціоніст вважає, що людина може навіть не здогадуватись про цінність своєї крові для порятунку важкохворих на COVID-19.

"Треба здати ІФА-тест, бо якщо є імуноглобуліни, тоді ми це побачимо. Бо якщо людина хворіла, то могли бути антитіла до іншої хвороби, і тоді на тесті ці показники будуть від’ємними, а якщо то був коронавірус — то однозначно будуть високі показники, і буде зрозуміло, що антитіла врятували людину", - зазначив лікар-інфекціоніст.

Саме ці антитіла можуть врятувати ще не одне життя у випадку здачі крові для "антиковідної" плазми.

"З їхньої крові роблять імуноглобуліни, це абсолютно правильно, ця методика вже давно є. А тепер будуть використовувати по відношенню до коронавірусу", - зазначив медик.

За словами Гайдука, лише ІФА-тестування покаже, скільки антитіл класу IgG є у крові. Якщо організм сильний і впорався з COVID-19 безсимптомно, це може свідчити про наявність високих титрів цих антитіл.

"ІФА-тест покаже, що у мене, наприклад, ось такий сильний організм, що я успішний, що мені непотрібна була допомога, і я сам впорався з тою інфекцією", - підсумував інфекціоніст.