Безсимптомний носій є найкращим донором для "антиковідної" плазми — лікар-інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. МОЗ вніс до своїх протоколів лікування використання "антиковідної" плазми з крові тих, хто перехворів. Але й досі незрозумілим залишається процес пошуку донорів для її заготівлі. Тим паче, що саме безсимптомний або легкий перебіг COVID-19 означає, що у людини високі титри антитіл. А ці люди найчастіше навіть не здогадуються, що їхня кров якнайкраще підходить для забору плазми, яка рятуватиме важкохворих на коронавірусну хворобу. Про це УНН розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.
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"Легка форма... вона взагалі тоді, коли організм швидко і вчасно виробив велику кількість антитіл. То або клінічних проявів взагалі не буде, або вони будуть мізерні. Від швидкості та кількості антитіл, який синтезує організм, залежить форма хвороби – це абсолютне правило", - розповів він.
Інфекціоніст вважає, що людина може навіть не здогадуватись про цінність своєї крові для порятунку важкохворих на COVID-19.
"Треба здати ІФА-тест, бо якщо є імуноглобуліни, тоді ми це побачимо. Бо якщо людина хворіла, то могли бути антитіла до іншої хвороби, і тоді на тесті ці показники будуть від’ємними, а якщо то був коронавірус — то однозначно будуть високі показники, і буде зрозуміло, що антитіла врятували людину", - зазначив лікар-інфекціоніст.
Саме ці антитіла можуть врятувати ще не одне життя у випадку здачі крові для "антиковідної" плазми.
"З їхньої крові роблять імуноглобуліни, це абсолютно правильно, ця методика вже давно є. А тепер будуть використовувати по відношенню до коронавірусу", - зазначив медик.
За словами Гайдука, лише ІФА-тестування покаже, скільки антитіл класу IgG є у крові. Якщо організм сильний і впорався з COVID-19 безсимптомно, це може свідчити про наявність високих титрів цих антитіл.
"ІФА-тест покаже, що у мене, наприклад, ось такий сильний організм, що я успішний, що мені непотрібна була допомога, і я сам впорався з тою інфекцією", - підсумував інфекціоніст.