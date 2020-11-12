Бессимптомный носитель является лучшим донором для "антиковидной" плазмы - врач-инфекционист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфекционист рассказал, почему бессимптомным больным COVID-19 важно сделать ИФА-тест на антитела.

"Легкая форма... она вообще тогда, когда организм быстро и своевременно произвел большое количество антител. Так или клинических проявлений вообще не будет, или они будут мизерными. От скорости и количества антител, которые синтезирует организм, зависит форма болезни - это абсолютное правило", - рассказал он.

Инфекционист считает, что человек может даже не догадываться о ценности своей крови для спасения тяжелобольных на COVID-19.

"Надо сдать ИФА-тест, потому что если есть иммуноглобулины, тогда мы это увидим. Ведь если человек болел, то могли быть антитела к другой болезни, и тогда на тесте эти показатели будут отрицательными, а если это был коронавирус - то однозначно будут высокие показатели, и будет понятно, что антитела спасли человека", - отметил врач-инфекционист.

Именно эти антитела могут спасти еще не одну жизнь в случае сдачи крови для "антиковидной" плазмы.

"С их крови делают иммуноглобулины, это абсолютно правильно, эта методика уже давно. А теперь будут использовать по отношению к коронавирусу", - отметил медик.

По словам Гайдука, только ИФА-тестирование покажет, сколько антител класса IgG есть в крови. Если организм сильный и справился с COVID-19 бессимптомно, это может свидетельствовать о наличии высоких титров этих антител.

"ИФА-тест покажет, что у меня, например, вот такой сильный организм, я успешен, что мне нужна была помощь, и я сам справился с той инфекцией", - подытожил инфекционист.