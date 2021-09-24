Безробіття в Україні впало нижче 10%

Деталі

За результатами обстеження робочої сили в ІІ кварталі 2021 році, кількість зайнятого населення віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становила по 15,8 млн осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становила по 1,6 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,7%, а серед населення віком 15–70 років – 56,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15–70 років становив 9,3%.

Додамо, спостереження охоплює усі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

За даними НБУ, у квітні попит на робочу силу продовжував зростати, попри карантин “червоних зон” у низці регіонів. Водночас інтерес до пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном знизився через складну епідемічну ситуацію. Уже у травні почали стрімко зростати і попит, і пропозиція робочої сили - після травневих свят та пом’якшення карантинних обмежень. Водночас, вказували у НБУ, зацікавленість пошуком роботи за кордоном у травні залишалася стриманою, вірогідно, через повільну вакцинацію в Україні.

У червні зростання попиту на робочу силу тривало, тоді як пропозиція залишалася стриманою, зокрема через початок сезону відпусток та подовжені червневі вихідні.

Як вказали у НБУ, з початку третього кварталу року, у липні-серпні попит на робочу силу залишався високим. Пропозиція робочої сили у серпні дещо знизилася, зокрема на тлі сезону відпусток. Натомість зацікавленість населення роботою за кордоном зростає.