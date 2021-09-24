Безработица в Украине упала ниже 10%

Детали

По результатам обследования рабочей силы во II квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,6 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 9,3%.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

По данным НБУ, в апреле спрос на рабочую силу продолжал расти, несмотря на карантин "красных зон" в ряде регионов. В то же время интерес к поиску работы как в Украине, так и за рубежом снизился из-за сложной эпидемической ситуации. Уже в мае начали стремительно расти и спрос, и предложение рабочей силы - после майских праздников и смягчения карантина. В то же время, указывали в НБУ, заинтересованность поиском работы за рубежом в мае оставалась сдержанной, вероятно, из-за медленной вакцинации в Украине.

В июне рост спроса на рабочую силу продолжался, тогда как предложение оставалось сдержанным, в частности из-за начала сезона отпусков и длительных июньских выходных.

Как указали в НБУ, с начала третьего квартала года, в июле-августе спрос на рабочую силу оставался высоким. Предложение рабочей силы в августе несколько снизилась, в частности на фоне сезона отпусков. При этом заинтересованность населения работой за рубежом растет.