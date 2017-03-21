Безплатні первинні консультації у МЦ “Клініка Спіженко” продовжено до 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Медичний центр "Клініка Спіженка" продовжив дію програми безплатних консультацій гінеколога і мамолога до 1 квітня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, до термін дії безплатних консультацій продовжено через велику кількість звернень щодо соціальної програми безплатного прийому фахівців.
Охочим скористатися можливістю отримати консультацію мамолога та гінеколога у МЦ “Клініка Спіженко” варто звернутися до лікарні у робочі дні до 1 квітня 2017 року із 9:30 до 17:30.
Щоб записатися на безкоштовний прийом, потрібно звернутися до контакт-центру МЦ за номерами телефонів: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19