Безплатні первинні консультації у МЦ “Клініка Спіженко” продовжено до 1 квітня

Зазначається, до термін дії безплатних консультацій продовжено через велику кількість звернень щодо соціальної програми безплатного прийому фахівців.

Охочим скористатися можливістю отримати консультацію мамолога та гінеколога у МЦ “Клініка Спіженко” варто звернутися до лікарні у робочі дні до 1 квітня 2017 року із 9:30 до 17:30.

Щоб записатися на безкоштовний прийом, потрібно звернутися до контакт-центру МЦ за номерами телефонів: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19