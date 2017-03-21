Бесплатные первичные консультации в МЦ "Клиника Спиженко" продлены до 1 апреля

Отмечается, срок действия бесплатных консультаций продлен из-за обилия обращений по социальной программы бесплатного приема специалистов.

Желающим воспользоваться возможностью получить консультацию маммолога и гинеколога в МЦ "Клиника Спиженко" следует обратиться в больницу в рабочие дни до 1 апреля 2017 с 9:30 до 17:30.

Чтобы записаться на бесплатный прием, нужно обратиться в контакт-центр МЦ по телефонам: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19