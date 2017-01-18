Безпілотник зняв 40-кілометрову тріщину в льодовику Антарктиди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Відео, на якому зафіксована 40-кілометрова тріщина в льодовику Антарктиди, з’явилося в мережі. Його було опубліковано на YouTube каналі Антарктичного управління Великобританії, передає УНН.
За даними вчених, розлом довжиною близько 40 кілометрів з'явився в жовтні минулого року неподалік від британської науково-дослідної станції "Халлі-6".
Це вже другий розлом в шельфовому льодовику Бранта, на якому розташована станція. Перший з'явився кілька десятиліть тому, проте з 2012 року почав швидко зростати. Зараз від "Халлі-6" його відділяють лише шість кілометрів.
Вчені побоюються, що тріщина може відрізати станцію від решти континенту.
З обережності Антарктичне керівництво вирішило закрити "Халлі-6" на зимовий період - з березня до листопаду 2017 року - і перенести станцію на 23 кілометри від розлому.