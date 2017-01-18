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Беспилотник снял 40-километровую трещину в леднике Антарктиды

Беспилотник снял 40-километровую трещину в леднике Антарктиды

Киев • УНН

 • 15022 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Видео, на котором зафиксирована 40-километровая трещина в леднике Антарктиды, появилось в сети. Оно было опубликовано на YouTube канале Антарктического управления Великобритании, передает УНН.

По данным ученых, разлом длиной около 40 километров появился в октябре прошлого года неподалеку от британской научно-исследовательской станции "Халли-6".

Это уже второй разлом в шельфовом леднике Бранта, на котором расположена станция. Первый появился несколько десятилетий назад, однако с 2012 года начал быстро расти. Сейчас от "Халли-6" его отделяют всего шесть километров.

Ученые опасаются, что трещина может отрезать станцию ​​от остального континента.

Из осторожности Антарктическое руководство решило закрыть "Халли-6" на зимний период - с марта по ноябрь 2017 - и перенести станцию ​​на 23 километра от разлома.

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