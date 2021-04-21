Безпілотник ВПС США провів політ у закритому РФ просторі біля окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провів тривалий політ біля берегів окупованого РФ Криму сьогодні, 21 квітня, свідчать дані сервісу Flightradar, передає УНН.
Деталі
Політ близько морського “кордону” окупованого Криму американський дрон виконав на висоті 15 тис. М.
Безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, пролетів близько морського кордону Криму, а також уздовж берегів Краснодарського краю. Зараз він минув Миколаївську область України.
Контекст
Політ американського апарату пройшов після повідомлень російських ЗМІ про те, що Російська Федерація з 20 по 24 квітня ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.
“Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден”, — говорилося в документі. У зону обмеження польотів до висоти 19 тис. м включені повітряний простір над південною частиною окупованого РФ Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами і частиною міжнародних вод Чорного моря.
Крім того, Росія закриє для іноземних військових судів прохід в трьох районах Чорного моря 24 квітня. Заборона буде діяти до 31 жовтня. Підставою для цього рішення стало проведення в цих районах навчань російського флоту. США і ЄС вимагають від РФ скасувати рішення. Україна вважає його продовженням російської агресії.