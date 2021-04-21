Безпілотник ВПС США провів політ у закритому РФ просторі біля окупованого Криму

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Політ близько морського “кордону” окупованого Криму американський дрон виконав на висоті 15 тис. М.

Безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, пролетів близько морського кордону Криму, а також уздовж берегів Краснодарського краю. Зараз він минув Миколаївську область України.

Контекст

Політ американського апарату пройшов після повідомлень російських ЗМІ про те, що Російська Федерація з 20 по 24 квітня ввела тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

“Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден”, — говорилося в документі. У зону обмеження польотів до висоти 19 тис. м включені повітряний простір над південною частиною окупованого РФ Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами і частиною міжнародних вод Чорного моря.

Крім того, Росія закриє для іноземних військових судів прохід в трьох районах Чорного моря 24 квітня. Заборона буде діяти до 31 жовтня. Підставою для цього рішення стало проведення в цих районах навчань російського флоту. США і ЄС вимагають від РФ скасувати рішення. Україна вважає його продовженням російської агресії.