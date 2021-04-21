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Беспилотник ВВС США провел полет в закрытом РФ пространстве у оккупированного Крыма

Беспилотник ВВС США провел полет в закрытом РФ пространстве у оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 23352 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный полет у берегов оккупированного РФ Крыма сегодня, 21 апреля, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает УНН.

Детали

Полет около морской "границы" оккупированного Крыма американский дрон выполнил на высоте 15 тыс. м.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел около морской границы Крыма, а также вдоль берегов Краснодарского края. Сейчас он миновал Николаевскую область Украины.

Контекст

Полет американского аппарата прошел после сообщений российских СМИ о том, что Российская Федерация с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

“Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов”, — говорилось в документе. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. м включены воздушное пространство над южной частью оккупированного РФ Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Кроме того, Россия закроет для иностранных военных судов проход в трех районах Черного моря 24 апреля. Запрет будет действовать до 31 октября. Основанием для этого решения стало проведение в этих районах учений российского флота. США и ЕС требуют от РФ отменить решение. Украина считает его продолжением российской агрессии.

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