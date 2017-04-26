Безпілотник українського виробництва випробували в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Збройні Сили України випробовували безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва “Spectator-M” в районі проведення АТО. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Міністерства оборони України, передає УНН.
Зазначається, що комплекс наразі проходить етап дослідної експлуатації, однак результати його використання цілком реальні — за допомогою “Спектатора” українські бійці вже не раз виявляли позиції й техніку російсько-окупаційних військ.
Розвідники цілком схвально оцінюють льотні характеристики безпілотників, які входять до складу комплексу. Однак встановлені на літальних апаратах камери, на думку фахівців, усе ще потребують удосконалення.
Як повідомляв УНН, ЗСУ випробує невидимі безпілотники “Sparrow”.