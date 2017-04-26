Беспилотник украинского производства испытали в АТО

Отмечается, что комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные - с помощью "Спектатора" Украинские бойцы уже не раз проявляли позиции и технику российско-оккупационных войск.

Разведчики вполне одобрительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса.

Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще нуждаются в усовершенствовании.

Как сообщал УНН, ВСУ испытывает невидимые беспилотники "Sparrow".