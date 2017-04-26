Беспилотник украинского производства испытали в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вооруженные Силы Украины испытывали беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Spectator-M" в районе проведения АТО. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Министерства обороны Украины, передает УНН.
Отмечается, что комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные - с помощью "Спектатора" Украинские бойцы уже не раз проявляли позиции и технику российско-оккупационных войск.
Разведчики вполне одобрительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса.
Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще нуждаются в усовершенствовании.
Как сообщал УНН, ВСУ испытывает невидимые беспилотники "Sparrow".