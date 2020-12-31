Безперервну комендантську годину оголосили у Туреччині

За словами глави держави, в рамках боротьби з поширенням коронавирусной інфекції нового типу в країні буде діяти безперервний комендантську годину з 21.00 31 грудня до 05.00 4 січня.

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Як повідомив ЗМІ представник Міністерства культури і туризму Туреччини, введена владою комендантську годину не стосуватиметься іноземних туристів.

Однак 30 грудня турецьке МВС випустило циркуляр про введення додаткових обмежень, які будуть поширюватися на іноземних туристів. Так, відповідно до документа, з 21.00 31 грудня до 10.00 1 січня їм буде заборонено виходити на центральні туристичні вулиці і площі всіх турецьких міст і провінцій.